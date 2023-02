Serbia: ambasciatore russo, Mosca resta ferma nel non riconoscere il Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è costantemente impegnata nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, non riconosce il Kosovo e rimane fedele al principio del sostegno alla Serbia su questo versante. Lo ha dichiarato l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksandar Bochan-Kharchenko, in un’intervista al quotidiano “Vecernje novosti”. Il diplomatico ha aggiunto che “non esiste una soluzione giusta” al problema del Kosovo senza la Cina e Russia. In qualità di membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha infine detto il capo missione, la Russia sosterrà solo una soluzione che corrisponda agli interessi nazionali di Belgrado, sia che si tratti di normalizzare le relazioni con Pristina o di calmare l'attuale crisi.(Seb)