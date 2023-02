Business news: Costa Rica, a gennaio inflazione al 7,65 per cento su anno, quinto mese di calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio l'indice dei prezzi al consumo nella Costa Rica è cresciuto del 7,65 per cento su anno, oltre due decimi in meno del dato registrato a dicembre. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inec) segnalando che su mese i prezzi sono cresciuti dello 0,16 per cento, in leggero aumento sul +0,13 per cento di fine 2022. Si tratta del quinto mese in cui il tasso di inflazione annuale cala, anche se rimane sopra all'obiettivo del 3 per cento su anno., con una variazione di un punto percentuale in più e in meno. Il 56 per cento dei 289 prodotti inseriti nel paniere - tra soprattutto cui elettricità, telefonia mobile e cipolle -, hanno registrato incrementi, contro il 35 per cento di prodotti in calo e il 9 per cento senza variazione. I maggiori tagli ai prezzi sono stati registrati nelle automobili e nella benzina. (Res)