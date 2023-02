Ucraina: Bernini, FI sempre con Kiev, Berlusconi solo preoccupato da guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Né il presidente Silvio Berlusconi, né Forza Italia hanno mai fatto mancare il proprio sostegno e i propri voti in Parlamento in favore dell’Ucraina. È stata questa la nostra linea sin dai primi giorni del conflitto e continuerà ad esserlo in futuro. Il presidente Berlusconi è preoccupato per il perdurare della guerra, e auspica che abbia termine il più presto possibile". È quando dichiara il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. (Rin)