Ucraina: Perego, Berlusconi uomo di pace, è preoccupato per conflitto

21 luglio 2021

- "Il presidente Berlusconi è un uomo di pace, uno statista che ha sempre lavorato per il bene dell’Italia e dell’Europa, con la Nato e con gli alleati occidentali, Stati Uniti in primis. La sua legittima preoccupazione per un conflitto che non si ferma e che non intravede sbocchi diplomatici reali è quella di tutti gli italiani, oltre che del popolo ucraino". Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago. "Forza Italia non ha mai fatto mancare il proprio pieno sostegno all’Ucraina, sia in Parlamento che fuori: le ricostruzioni di queste ore sono strumentali e ignorano l’unica intenzione delle parole del presidente Berlusconi, ossia la fine di un conflitto che nel suo perdurare può avere conseguenze catastrofiche", conclude.(Com)