Business news: Cina-Brasile, Banche centrali firmano protocollo di cooperazione per compensazione in yuan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Cina (Pboc) ha firmato un protocollo di cooperazione con la Banca centrale del Brasile per stabilire accordi di compensazione in yuan. Lo riferisce Pboc in una nota, precisando che l’accordo abiliterà le imprese e le istituzioni finanziarie dei due Paesi ad effettuare transazioni transfrontaliere in valuta cinese, contribuendo alla promozione del commercio e degli investimenti. Il Brasile è il principale socio commerciale della Cina in America Latina, dove il volume degli scambi bilaterali ha superato i 100 miliardi di dollari per quattro anni consecutivi. (Res)