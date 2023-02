Business news: Argentina, litio, province produttrici vogliono promuovere l'industrializzazione locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tre province con le maggiori riserve di litio in Argentina hanno concordato di mettere in campo strumenti affinché le imprese del settore assegnino una percentuale della loro produzione all’industrializzazione nel Paese sudamericano. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Affari strategici del governo argentino. L’accordo, raggiunto alle province di Jujuy, Salta e Catamarca, nel nord-est, "consentirà di conciliare il potenziale di esportazione del Paese con la disponibilità di litio per promuovere un processo di industrializzazione locale che promuova lo sviluppo delle province interessate”, recita il comunicato. Durante il cosiddetto “Tavolo del litio”, che ha riunito i governatori delle tre province, si è convenuto che l'economia del litio rappresenta un'opportunità per rafforzare l'industrializzazione e far progredire lo sviluppo territoriale. I partecipanti hanno anche espresso la propria preoccupazione per la limitata partecipazione delle province produttrici agli straordinari profitti ottenuti dalle aziende, anche a fronte della crescita del prezzo internazionale. L'Argentina è il quarto maggior produttore globale di litio. (Res)