Ucraina: Craxi, Forza Italia difende libertà Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Forza Italia non ha mai fatto mancare i suoi voti e la sua voce in difesa della libertà dell'Ucraina, condannandone l'aggressione e schierandosi al fianco della comunità occidentale, della Nato, nel sostegno ad un popolo che ha visto violata la propria sovranità nazionale. E continuerà a farlo. Al contempo, è evidente che il conflitto in atto, a quasi un anno dallo scoppio, necessiti di soluzioni possibili, praticabili, questione su cui l'intera comunità internazionale, Stati Uniti in testa, stanno ragionando. E' in questo solco che vanno intese le parole del presidente Berlusconi, dedite a non perdere di vista il grande obiettivo della pace". Lo afferma Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione Affari esteri e Difesa di palazzo Madama. (Rin)