Albania: presidente riceve Bauer (Nato), focus su Serbia, Kosovo e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Albania, Bajram Begaj, ha ricevuto oggi il presidente del comitato militare della Nato, l’ammiraglio Rob Bauer, con il quale ha discusso gli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina e nelle relazioni tra Serbia e Kosovo. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ata”, aggiungendo che Begaj ha espresso gratitudine a Bauer “per aver visitato Tirana in un periodo complicato per lo spazio euro-atlantico, che risente dell’invasione russa dell’Ucraina”. Il capo dello Stato ha annunciato che l'Albania rimane impegnata nelle missioni e nelle operazioni della Nato, rinnovando sostegno soprattutto alla missione dell’Alleanza atlantica in Kosovo (Kfor). “L'Albania sostiene il dialogo tra Serbia e Kosovo, mediato dall'Ue con il sostegno degli Stati Uniti, affinché venga raggiunto un accordo che porti al riconoscimento reciproco”, ha detto Begaj. Il presidente ha inoltre espresso gratitudine al rappresentante della Nato per il sostegno prestato al suo Paese dopo l’attacco cibernetico subito da un gruppo di hacker iraniani la scorsa estate.(Alt)