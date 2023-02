Kosovo: premier Kurti incontra ambasciatori Quintetto a Pristina, focus su dialogo con Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, ha ricevuto oggi gli ambasciatori a Pristina del Quintetto (Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Usa). Secondo una nota diramata dall’esecutivo, era presente all’incontro anche il vicepremier Besnik Bislimi. I temi principali dell'incontro sono stati il processo di dialogo con Belgrado facilitato dall’Ue, la proposta europea di accordo e la "via da seguire" per il governo di Pristina. "Il primo ministro Kurti li ha informati delle posizioni del governo della Repubblica del Kosovo, compresi i sei punti presentati nella seduta dell'Assemblea (parlamentare) la scorsa settimana in relazione all'Accordo di Bruxelles del 2013", si legge nel comunicato. Kurti ha affermato che “il Kosovo ha dimostrato il suo impegno per il dialogo” attraverso un approccio costruttivo. "(Kurti) ha anche espresso la disponibilità a dei nuovi incontri politici di alto livello a Bruxelles e all'intensificazione del processo di dialogo per la piena normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia con al centro il riconoscimento reciproco", precisa ancora il comunicato. Giovedì scorso lo stesso Kurti, davanti al Parlamento riunito in seduta plenaria, ha illustrato “sei condizioni” affinché possa essere formata un’Associazione di comuni a maggioranza serba.(Alt)