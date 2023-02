Kosovo-Serbia: Osmani, Associazione comuni serbi mina nostra sovranità e integrità territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente kosovara Vjosa Osmani ha affermato che dare un potere esecutivo all'Associazione dei comuni serbi (Zso) sarebbe come fornire "uno strumento di controllo che mina la sovranità e l'integrità territoriale del Kosovo". Lo riporta il quotidiano belgradese "Politika", il quale riprende le parole di Osmani nella conferenza stampa congiunta di oggi a Podgorica con il capo dello Stato montenegrino, Milo Djukanovic. "Non vogliamo cedere a Belgrado uno strumento di controllo che mina la nostra sovranità e integrità territoriale", ha detto Osmani. "Non possiamo avere strutture monoetniche in Kosovo. Non possiamo dare un governo alla Zso perché potrebbe portare alla creazione di un'entità come la Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina)", ha aggiunto la presidente del Kosovo. "Non vogliamo modelli che portino alla segregazione. Il potere esecutivo non può essere introdotto a quel livello", ha sottolineato. Sulla proposta europea per la soluzione della questione kosovara, Osmani ha affermato che le posizioni di Pristina "erano chiare" fin dalla comparsa del documento. "Sottolineiamo sempre che ci sono cose che devono essere spiegate in quel processo. Dobbiamo negoziare garanzie internazionali. Numerosi aspetti del piano devono essere chiariti", ha sottolineato Osmani.(Seb)