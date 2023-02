Serbia: fonti stampa, la Russia "ricatta" i socialisti sulla questione del Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto ieri sera il presidente Vucic ha dichiarato che "in questo momento" le elezioni "non sono una buona soluzione per la Serbia", e ha annunciato che oggi parlerà con il leader socialista Dacic, sottolineando che quello che è successo durante la recente sessione dell'Assemblea nazionale dedicata al Kosovo "ha danneggiato in modo significativo" le relazioni tra i due schieramenti. Il capo dello Stato serbo ha continuato dicendo di essere "molto deluso" dal comportamento del partito socialista di Ivica Dacic, e dal suo "fragoroso silenzio" nel Parlamento durante il dibattito sul Kosovo, ribadendo che il partito Sns è rimasto "l'unico a difendere gli interessi dello Stato". (Seb)