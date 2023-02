Ucraina: fonti Chigi, da governo sostegno saldo e convinto a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno all'Ucraina da parte del governo italiano "è saldo e convinto, come chiaramente previsto nel programma e come confermato in tutti i voti parlamentari della maggioranza che sostiene l'esecutivo". Lo chiariscono fonti di palazzo Chigi dopo le dichiarazioni del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. (Rin)