Ucraina: fonti Chigi, da governo sostegno saldo e convinto a Kiev

21 luglio 2021

- Il sostegno all'Ucraina da parte del governo italiano "è saldo e convinto, come chiaramente previsto nel programma e come confermato in tutti i voti parlamentari della maggioranza che sostiene l'esecutivo". Lo chiariscono fonti di palazzo Chigi dopo le dichiarazioni del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. (Rin)