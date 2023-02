Roma: Piantedosi, condoglianze a famiglia militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono profondamente addolorato per la tragica scomparsa del caporal maggiore Danilo Salvatore Lucente Pipitone, un servitore dello Stato aggredito in circostanze su cui confido sia fatta piena luce al più presto. Le Forze di polizia sono al lavoro per assicurare i responsabili alla giustizia. Alla famiglia del militare porgo le condoglianze mie personali e di tutto il Viminale". Lo dichiara Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno. (Rin)