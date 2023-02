Ucraina: Bonaccini (Pd), gravi dichiarazioni Berlusconi, Italia esce screditata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Le dichiarazioni di Berlusconi sono molto gravi. Se nell'arco di una sola settimana ci mettiamo in conflitto con i maggiori partner europei, ci facciamo isolare e sulla guerra in Ucraina non c'è una posizione comune, l'Italia esce screditata. Rischiamo di pagare molto seriamente questa caduta di autorevolezza e credibilità. Non è così che si difende l'interesse nazionale". Lo scrive su Facebook il candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico, Stefano Bonaccini. (Rin)