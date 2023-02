© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia è a favore dell’indipendenza dell’Ucraina e ha sempre condannato la sua invasione. Una posizione ribadita in ogni sede istituzionale, più volte, che continueremo a sostenere con i nostri alleati di governo". Lo afferma in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.(Com)