Regionali: Berlusconi, chi non vota non è buon italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Rispondendo alle domande dei cronisti che gli hanno chiesto come mai, secondo lui, gli italiani non si recassero alle urne, Berlusconi ha risposto che non può dirlo, "il mondo è pieno di stupidi". "Vorrei ricordare a tutti i cittadini di Lombardia e Lazio che il voto non è soltanto un diritto è anche e soprattutto un potere che da ai cittadini possibilità di scegliere da chi vogliono essere governati e quindi possibilità di decidere sul loro futuro", ha aggiunto. "Ho votato per l'Inter naturalmente, visto che sono incoerente secondo alcuni giornali dell'altra parte politica", ha poi ironizzato. (Rem)