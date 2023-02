Regionali: Berlusconi, chi non vota non è buon italiano - Foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi non vota non è un buon un buon italiano. Sono preoccupato per l'affluenza perché ho domandato agli addetti al voto e mi hanno detto che non hanno ancora raggiunto in questa sezione il 20 per cento" perché "la scarsa partecipazione è un male anche per le conseguenze che provoca". Lo ha affermato oggi il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a margine del voto in via Ruffini, a Milano. (Foto: Agenzia Nova) (Rem)