Medio Oriente: Paesi della Lega araba ribadiscono sostegno a popolazione palestinese

20 luglio 2021

- I partecipanti alla conferenza "Sostenere Gerusalemme", organizzata dalla Lega araba, hanno concordato alcune misure per rafforzare il sostegno alla popolazione palestinese e a Gerusalemme. È quanto emerso in una dichiarazione rilasciata al termine dell’incontro, nel quale i partecipanti hanno concordato di "istituire un meccanismo di finanziamento congiunto per sostenere progetti volti a rafforzare il popolo palestinese di fronte alla politiche di Israele che vogliono minare l’esistenza di Gerusalemme”. La conferenza si è tenuta presso la sede della Lega araba al Cairo, alla presenza del presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas, dell'egiziano Abdel Fattah al Sisi, del re Abdullah II di Giordania, dei segretari generali dell'Organizzazione per la cooperazione islamica e del Consiglio di cooperazione del Golfo, e un rappresentante del presidente dell’Azerbaigian, a capo del Movimento dei non allineati. (segue) (Cae)