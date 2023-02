Medio Oriente: Paesi della Lega araba ribadiscono sostegno a popolazione palestinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il presidente egiziano ha rinnovato la posizione del suo Paese sul "respingere qualsiasi misura israeliana volta a modificare l'attuale status della città di Gerusalemme e dei suoi luoghi sacri". Da parte sua, il presidente palestinese ha annunciato che si rivolgerà nei prossimi giorni alle Nazioni Unite per chiedere l'emanazione di una risoluzione “che confermi la tutela della soluzione a due Stati concedendo allo Stato di Palestina la piena adesione all’Onu e interrompendo le azioni unilaterali di Israele, in particolare le attività gli insediamenti”. Il primo ministro marocchino Aziz Akhannouch ha chiesto, in un discorso pronunciato a nome del re Mohammed VI, la creazione di un'alleanza globale per salvare Gerusalemme e preservare il suo comune patrimonio culturale e umano. Infine, il ministro degli Esteri del Sudan, Ali al Sadiq Ali, ha ribadito qualsiasi rifiuto "dell’escalation israeliana a Gerusalemme". (Cae)