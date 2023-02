Pd: Comitato Schlein, Elly vince congresso a Rovigo città e Provincia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Elly Schlein continua a vincere nei congressi di molte città. La mozione 'Parte da noi” si impone al congresso provinciale di Rovigo con il 47,84 per cento dei voti. Bonaccini si ferma al 44,36 per cento, poi Cuperlo con il 6,53 per cento e De Micheli con lo 0,97 per cento; 2 le schede bianche o nulle. Anche nella città di Rovigo, su 250 votanti Elly Schlein conquista il 71,6 per cento dei voti, Bonaccini si ferma al 28 per cento e De Micheli allo 0,4 per cento". Lo rende noto il comitato elettorale di Elly Schlein, candidata alla segreteria nazionale del Partito democratico. (Rin)