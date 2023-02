Sport: Lollobrigida, orgoglio per trionfo cavalli italiani a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I cavalli italiani trionfano a Parigi. Oggi nel Gran Prix de France, una tra le più importanti corse di trotto in Europa, è arrivata infatti una straordinaria accoppiata con la vittoria di Ampia Mede Sm e il secondo posto di Vivid Wise As. Una doppietta tricolore che ci riempie il cuore d’orgoglio e che dimostra quanto l’ippica possa ritornare ad essere un movimento centrale per la nostra nazione". Lo afferma Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. (Rin)