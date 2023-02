Lombardia 2023: affluenza al 27 per cento, a Sondrio la percentuale più bassa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati riguardanti le elezioni regionali della Lombardia, aggiornati alle 19 di questa sera, riportano un'affluenza leggermente inferiore al 27 per cento (26,97). Le percentuali più elevate le fanno registrare la provincia di Bergamo con il 29,71 per cento; Brescia con il 29,31 e Lecco con il 28,78 per cento. Il dato più basso riguarda la provincia di Sondrio, con una percentuale del 22,68. Questi i restanti dati per provincia: Lecco 28,78 per cento; Cremona 27,76 per cento; Monza e Brianza 27,32 per cento; Milano 27,31 per cento; Lodi 26,33 per cento; Como 25,20 per cento; Pavia 24,95 per cento; Varese 24,4 per cento e Mantova 22,84 per cento. (Rem)