Ucraina: Richetti (Az-Iv), Berlusconi imbarazzante, inaccettabile rancore verso Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Semplicemente e colpevolmente imbarazzante. Berlusconi getta la maschera e riconferma la sua inaccettabile vicinanza a Putin e agli invasori dell'Ucraina. Non esistono 'repubbliche autonome del Donbass', quei referendum sono semplicemente una farsa. Anziché raccontare barzellette studi la storia e non la propaganda dei suoi amici russi. La Meloni si assuma la responsabilità di chiarire al Paese quale politica estera segue il nostro Paese, se quella che dice "a fianco di Kiev fino a quando servirà" o quella di chi non nasconde un sordo rancore verso Zelensky e la causa ucraina". Lo afferma in una nota Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera. (Com)