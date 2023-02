© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle ore 19, stando ai dati del Viminale, a Roma per le regionali 2023 ha votato il 20,04 per cento degli aventi diritto. Nella scorsa tornata elettorale il dato si attestava al 49,67 per cento. Nel 2018, però, si votò in una sola giornata, mentre quest'anno i seggi saranno aperti anche domani, dalle 7 alle 15. (Rer)