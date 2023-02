Business news: Colombia, governo presenta Piano nazionale di sviluppo del valore di 200 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Colombia ha presentato il Piano nazionale di sviluppo per il periodo 2022-2026, del valore di 1.154 mila miliardi di pesos (circa 220 miliardi di euro). Tra i principali obiettivi del piano, riferisce un comunicato del governo, ci sono quello di ridurre il livello della povertà, utilizzare gli introiti del carbone e del petrolio per realizzare la transizione energetica e ridistribuire circa tre milioni di ettari di terreni. “Quello che chiediamo è un vero cambiamento. Sappiamo che è difficile perché l'inerzia e la paura abbondano, ma cercheremo di tradurre in legge l'opinione della gente", ha dichiarato il presidente Gustavo Petro. Il piano dovrà ora passare al Congresso, che avrà tempo fino al 7 maggio per approvarlo. (Res)