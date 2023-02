Roma: Foti (Fd'I), cordoglio per militare morto dopo aggressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome mio e di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera sentite condoglianze alla famiglia e a tutto l'esercito per la scomparsa del caporal maggiore Danilo Salvatore Lucente Pipitone. Ha lottato contro la morte dopo la vile aggressione, ancora senza colpevoli, subita in strada tra venerdì e sabato notte nella periferia di Roma, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Il suo coraggio, come quello degli altri eroi che difendono le nostre strade, non sarà mai dimenticato e non resterà impunito". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.(Rin)