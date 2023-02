Siria: convoglio di aiuti dell’Onu arriva nel nord-ovest attraverso valico di Bab al Hawa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un convoglio di aiuti delle Nazioni Unite è arrivato nella Siria nordoccidentale attraverso il valico con la Turchia di Bab al Hawa, sette giorni dopo le due violente scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 che il 6 febbraio hanno colpito la Siria settentrionale a la Turchia meridionale. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul campo, precisando che il convoglio comprendeva 10 camion che trasportavano tende e generi alimentari per la popolazione colpita dal sisma. Lo scorso 10 febbraio, un primo convoglio composto da circa 14 veicoli con a bordo aiuti di emergenza, tra cui cibo, vestiti e coperte, e quasi 100 serbatoi carburante aveva oltrepassato il valico giungendo nelle regioni settentrionali siriane poste sotto il controllo dei gruppi di opposizione al presidente Bashar al Assad. In questa regione l’invio di aiuti è ostacolato dalla difficile accessibilità del valico di Bab al Hawa sia a causa degli effetti del sisma sia per la persistente situazione di conflitto nei punti che collegano Idlib alle zone controllate dal regime. (Lib)