Pd: Lacarra-Pagano (Puglia), in circoli netta affermazione Bonaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- "C'è grande soddisfazione per l'ottimo risultato che si sta registrando nei Congressi di circolo delle province di Bari e Taranto, dove Stefano Bonaccini si sta nettamente affermando con un risultato oltre ogni aspettativa. Il processo democratico del Pd è riuscito ancora una volta ad ottenere una bellissima risposta dai territori. Nelle due Province si sono recati alle urne quasi 6.000 votanti, a dimostrazione del crescente entusiasmo che sta accompagnando questo percorso. Percorso che nei nostri territori vede, come detto, una chiara preferenza per Bonaccini, che prevale sugli altri candidati con oltre il 60 per cento delle preferenze tra gli iscritti. Siamo certi che questo risultato verrà confermato anche il prossimo 26 febbraio, quando tutti i cittadini della comunità democratica, anche non iscritti al partito, potranno esprimersi per consegnare al prossimo segretario nazionale le redini del Pd". Lo dichiarano Marco Lacarra e Ubaldo Pagano, deputati pugliesi del Partito democratico. (Rin)