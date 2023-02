Cambogia: premier Hun Sen ordina la chiusura dell'emittente indipendente "Voice of Democracy"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il primo ministro della Cambogia, Hun Sen, ha ordinato la chiusura di una delle poche testate giornalistiche indipendenti ancora presenti nel Paese, "Voice of Democracy" (Vod), dopo che questa ha dato notizia della firma di un decreto per l'invio di aiuti in Turchia da parte del figlio del leader, il generale Hun Manet, invece che del padre. Lo ha annunciato lo stesso Hun Sen sulla sua pagina Facebook. "Nel nome del governo, che deve proteggere la propria dignità, ho deciso di chiudere il caso ordinando al ministero dell'Informazione di cancellare la licenza di 'Vod' a partire da oggi, e di fermarne le trasmissione dalle 10 di stamane", si legge nel messaggio. Il provvedimento giunge in un quadro di sempre più intensa repressione da parte del regime nei confronti dell'opposizione in vista delle elezioni di quest'anno. "Vod", che trasmette in khmer e in inglese, è frequentemente critica nei confronti del governo. (Fim)