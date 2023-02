Moldova: deputato Pas Marian, non tutti i ministri potrebbero lasciare l’incarico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni ministri del governo di Natalia Gavrilita potrebbero restare in carica nel prossimo esecutivo moldavo. Lo ha dichiarato Radu Marian, deputato del Partito di azione e solidarietà (Pas), la forza politica della presidente Maia Sandu. "Non escludo una possibile riorganizzazione di alcuni ministeri. Abbiamo avuto un incontro con i deputati, abbiamo parlato con la squadra di governo su come organizzarci nel nuovo esecutivo e tra pochi giorni sarà chiaro", ha detto Marian. La lista con la nuova composizione della squadra di governo dovrebbe essere resa pubblica all'inizio della prossima settimana.(Rob)