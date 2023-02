Lombardia 2023: Ronzulli (FI), temiamo astensionismo, ma siamo ottimisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’astensionismo lo “temevamo tutti perché si è parlato poco di elezioni, nonostante andassero al voto due Regioni così importanti come Lombardia e Lazio, perché c’è stata poca comunicazione istituzionale”. Lo ha affermato oggi la senatrice e coordinatrice di Forza Italia Lombardia, Licia Ronzulli, fuori dal seggio elettorale di via Ruffini. “Durante la campagna - ha aggiunto la senatrice azzurra - ho incontrato tante persone che non sapevano si votasse”. Ronzulli resta comunque ottimista: ”Ci auguriamo che ogni cittadino venga a esercitare il proprio diritto e dovere di voto perché quando si vota si può cambiare il futuro di una città di un Paese e di una Regione”. (Rem)