Pd: De Maria, in circoli Bologna vittoria netta Bonaccini col 55,4 per cento

18 ottobre 2021

- "Il momento del voto nei circoli, per il Congresso del Partito democratico, è stato a Bologna una bella occasione di partecipazione e democrazia. Grazie a tutti i candidati alla segreteria nazionale, alle tante iscritte ed ai tanti iscritti che hanno votato, ai nostri volontari che hanno consentito nei circoli lo svolgimento dei congressi. Voglio sottolineare il clima di grande unità e comune passione politica che ha caratterizzato a Bologna il confronto congressuale. La vittoria di Stefano Bonaccini è stata netta. Superiore alle previsioni della vigilia, conoscendo gli orientamenti nel dibattito che si è svolto nel Pd bolognese. Bonaccini è il candidato di gran lunga più votato, con il 55,42 per cento nella Federazione di Bologna (tutti i comuni della Città metropolitana di Bologna compreso il capoluogo ed esclusi quelli del Circondario imolese) e con il 47,44 per cento anche nei circoli che fanno riferimento al solo comune di Bologna. Ora tutti al lavoro per una grande partecipazione alle elezioni primarie. Come comitato che sostiene la candidatura di Stefano Bonaccini già da domani saremo impegnati per il voto degli elettori democratici del 26 febbraio". Lo afferma Andrea De Maria, deputato Pd. (Rin)