Turchia: Piantedosi, da Onu riconoscimento di elevata professionalità nostri Vigili fuoco

- "L’attribuzione da parte dell’Onu ai nostri Vigili del fuoco dell’attività di coordinamento dei soccorsi dei team Usar internazionali impegnati ad Antiochia è il riconoscimento dell’impegno costante che il Corpo nazionale svolge da sempre in scenari emergenziali in Italia e all’estero, distinguendosi per l’elevata specializzazione e la professionalità", ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. "I Vigili del fuoco si caratterizzano per una forte capacità operativa, riconosciuta ed apprezzata a livello internazionale, che consente di intervenire in tempi brevissimi con l’obiettivo di prestare il primo soccorso alle popolazioni", ha proseguito il titolare del Viminale, sottolineando come "i nostri operatori stiano lavorando con grande sacrificio e generosità in una situazione estremamente difficile". (Rin)