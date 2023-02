Energia: ministro Petrolio egiziano incontra società straniere, focus su investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio egiziano Tarek el Molla, ha incontrato l’omologo yemenita Saeed Suleiman Shamasy per discutere del rafforzamento della cooperazione in diversi settori. È quanto riferito dalla stampa egiziana, secondo la quale l’incontro è avvenuto a margine della conferenza petrolifera internazionale “Egyps 2023", in corso dal 13 al 15 febbraio presso l'Egypt International Exhibition Center del Cairo. Durante l'incontro, El Molla ha sottolineato la necessità di sostenere cooperazione tra i due paesi in varie attività petrolifere, del gas e minerarie. “C’è una forte richiesta per la presenza di aziende egiziane in Yemen”, ha detto il ministro egiziano. (segue) (Cae)