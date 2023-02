Energia: ministro Petrolio egiziano incontra società straniere, focus su investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- El Molla ha ricevuto anche Dhafer Melhem, capo dell'Autorità per l'energia e le risorse naturali della Striscia di Gaza, per discutere della cooperazione esistente tra i due Paesi e delle modalità per promuoverla “a favore di entrambi i popoli”. Il ministro ha inoltre incontrato l’amministratore delegato della società tedesca Wintershall Dea, Mario Mehren, per discutere l’avvio di ulteriori investimenti. Da parte sua, Mehren ha dichiarato che “la società intende aumentare gli investimenti e sfruttare le opportunità petrolifere in Egitto”. El Molla ha infine ricevuto anche Bernard Looney, amministratore delegato di Bp, per esaminare le attività dell’azienda in Egitto e i progetti futuri nel campo della ricerca, esplorazione e produzione di petrolio e gas. (Cae)