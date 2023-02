Israele: Cirielli, sistema terrore miete ancora vittime innocenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema del terrore continua a mietere vittime innocenti nello Stato ebraico. Lo ha dichiarato il viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli. “Solidarietà al popolo e al governo di Israele dove, in poche settimane, ci sono stati due attentati e dieci vittime di inaccettabili atti di terrorismo islamico. Proprio ieri, purtroppo, è morto anche l’altro bambino che era rimasto gravemente ferito durante l’attentato. Una vergognosa escalation terroristica che sembra non volersi arrestare”, ha proseguito il viceministro. “Seminare terrore e odio solo per impedire la pace sembra essere l’unico scopo degli esponenti del terrorismo islamico, alla ricerca continua di visibilità, su uno sfondo fatto esclusivamente di aggressività, violenza e morte”, ha concluso Cirielli.(Res)