Germania: elezioni a Berlino, prime proiezioni vedono in testa Cdu

- L’Unione cristiano-democratica di Germania (Cdu) è in testa nelle elezioni tenute oggi a Berlino per il rinnovo delle istituzioni locali. Secondo le prime proiezioni Cdu guadagna il 28,0 per cento, con un netto aumento di preferenze rispetto alla precedente tornata elettorale (più 10 punti) del 2021. Seguono i socialdemocratici (Spd) con il 18,0 per cento e una flessione del 3,4 per cento rispetto alla tornata precedente. La stessa percentuale è ottenuta dai Verdi, che presentano così una diminuzione nelle preferenze dello 0,9 per cento. La Sinistra ottiene il 13,0 per cento (meno 1,1 per cento rispetto al 2021) mentre Alternativa per la Germania raggiunge il 9,0 per cento, con un aumento dell’uno per cento rispetto al 2021. Il Partito liberale democratico scende di 2,1 punti e ottiene il 5,0 per cento. Le altre forze politiche hanno ottenuto complessivamente il 9,0 per cento con una flessione di 3,5 punti percentuali.(Geb)