Roma: Fiepet-Confesercenti, 14 milioni incassi in ristorazione tra Litorale e Castelli

- Per quanto riguarda questo fine settimana, i dati in possesso della Fiepet-Confesercenti sulle attività di ristorazione di Roma e del Lazio – in special modo verso il litorale e i Castelli romani - registrano incassi che superano i 14 milioni di euro. È quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. "Un dato importante perché riguarda i romani che tornano ad affollare e a consumare nelle località di prossimità come Maccarese, Fregene, Ostia, Gaeta e Civitavecchia fino ad Ariccia, Frascati, Marino etc.. La ripresa del turismo enogastronomico nel Lazio è da attribuire, quindi, anche alla presenza dei romani nei ristoranti del territorio, dati che possono far ripartire tutta la filiera dell'agroalimentare del Lazio", conclude.(Com)