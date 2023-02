Pd: Bonaccini, grazie di cuore, per me risultato iscritti Bologna vale doppio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Carissime e carissimi, voglio davvero ringraziarvi di cuore: il risultato raggiunto a Bologna tra gli iscritti per me vale doppio. Perché so quanto qui la sfida fosse più ardua che altrove e perché ho visto, giorno per giorno e circolo per circolo, la passione che ci avete messo. Voglio ringraziare i nostri militanti nei Comuni della Provincia, che con i loro successi hanno permesso un risultato estremamente positivo della mozione; e voglio ringraziare i militanti della città, che hanno compiuto una vera e propria impresa, sulla carta apparentemente impossibile per per tanti. E' davvero merito vostro e i risultati conquistati con più fatica sono i più belli. Siete voi l'energia popolare di cui parlo e che dobbiamo infondere a tutto il Pd e al nostro Paese. Grazie ancora, io ce la sto mettendo tutta come voi, avanti verso il traguardo del 26 febbraio". Lo afferma Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd e presidente dell’Emilia-Romagna, a commento dei risultati del congresso nei circoli di Bologna. (Rin)