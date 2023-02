Siria: direttore Oms, presidente Assad pronto a considerare apertura altri valichi per aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Siria Bashar al Assad ha mostrato la volontà di prendere in considerazione l’apertura di nuovi valichi di frontiera per portare aiuti alla popolazione colpita dalle due violente scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 lo scorso 6 febbraio, che si trova principalmente nelle aree poste sotto il controllo dei gruppi di opposizione nel nord-ovest. Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso di una conferenza stampa a Damasco. "Questo pomeriggio ho incontrato il presidente Assad, che ha indicato di essere aperto all'idea di prendere in considerazione l'apertura di punti di accesso transfrontalieri per questa emergenza", ha detto il direttore generale dell’Oms ai giornalisti. (Lib)