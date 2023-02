Bosnia: presidente Repubblica Srpska Dodik, non imporre sanzioni alla Russia è investire nel futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non imporre sanzioni alla Russia “significa investire nel futuro”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina), Milorad Dodik. In un intervento per l’emittente dell’entità “Rtrs”, Dodik ha osservato che, al contrario, "non ci si può aspettare nulla” dall'Occidente. "Non perdono l'occasione per chiedere l'imposizione di sanzioni”, ha detto ancora Dodik smentendo poi che la Russia abbia influenza sulla sua politica. "Sono un uomo del popolo serbo e della Repubblica Srpska, e rispondo solo a chi mi ha votato. Se Putin mi chiedesse qualcosa che non è nel nostro interesse, non si avvererebbe", ha detto Dodik aggiungendo che Putin non gli ha mai chiesto una cosa del genere, "ma l'Occidente lo chiede sempre".(Seb)