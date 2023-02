Cultura: Mollicone (Fd'I), Roma intitoli strada al Pincio a Zeffirelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cento anni fa, il 12 febbraio 1923, nasceva Franco Zeffirelli, un grande maestro, appassionato, un esteta puro. Così il presidente della commissione Cultura, deputato Fd'I Federico Mollicone. "Bene l'iniziativa del sindaco Nardella che gli ha dedicato il Belvedere a Firenze, ora anche Roma gli intitoli una strada al Pincio e si istituisca subito in Parlamento un comitato nazionale per la ricorrenza che promuova una serie di iniziative nel cinema, nel teatro e nella lirica, per omaggiare uno straordinario artista italiano del Novecento", conclude.(Com)