Ucraina: Berlusconi, fossi stato presidente Consiglio non avrei mai parlato con Zelensky

21 luglio 2021

- "Se fossi stato il presidente del Consiglio a parlare con Zelenky non ci sarei mai andato perché stiamo assistendo alla devastazione del suo Paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili. Bastava che cessasse di attaccare le due Repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto". Lo ha affermato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a margine del voto in via Ruffini, a Milano, rispondendo alle domande dei cronisti che gli hanno chiesto cosa ne pensasse dell'esclusione della premier, Giorgia Meloni, dal trilaterale tra il presidente francese Emmanuel Macron, quello tedesco, Olaf Scholz, e quello ucraino Zelensky. "Giudico, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore", ha concluso Berlusconi.(Rem)