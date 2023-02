Ucraina: Berlusconi, Zelensky ordini cessate il fuoco, serve Piano Marshall per pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina "penserei che il signor presidente americano, Joe Biden, dovrebbe prendersi Zelensky e dirgli 'è a tua disposizione, dopo la fine della guerra, un Piano Marshall per ricostruire l'Ucraina da 9 mila miliardi di dollari, a una condizione, che tu domani ordini il cessate il fuoco, anche perché noi da domani non vi daremo più dollari e non ti daremo più armi'. Soltanto una cosa del genere potrebbe convincere questo signore ad arrivare ad un cessate il fuoco". Lo ha affermato oggi il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a margine del voto in via Ruffini, a Milano, rispondendo alle domande dei giornalisti in merito alla situazione ucraina. (Rem)