Turismo: Enit, Italia rifiorita, nel 2022 i viaggiatori internazionali hanno speso 77 miliardi (4)

Rispetto al 2021, la crescita è del +16,7 per cento per le presenze e del +17,4 per cento per la spesa. Nel 2022 il patrimonio naturalistico è la prima motivazione di vacanza, prende il posto del classico binomio Italia-arte, che "scende" in seconda posizione: il 18,1 per cento degli italiani e il 22,4 per cento degli stranieri si muovono per trascorrere una vacanza a contatto con la natura. "L'arte, la cultura e la storia d'Italia, comunque, rimangono un caposaldo della destinazione Italia, nel 2022 è tornata forte la voglia di scoprire musei e monumenti, di partecipare a concerti ed eventi locali. Il turismo "post pandemico lascia più spazio alle piccole eccellenze del territorio, con gite ed escursioni alla scoperta di borghi e aree interne del Paese: un passo importante nell'obiettivo di destagionalizzazione e decongestione dei flussi" spiega Roberto di Vincenzo presidente Isnart.