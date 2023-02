Turismo: Enit, Italia rifiorita, nel 2022 i viaggiatori internazionali hanno speso 77 miliardi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La qualità e i vantaggi premiano le imprese capaci di fidelizzare la clientela: quasi 1 turista su 2 torna sul luogo di vacanza e 1 su 10 lo fa per alloggiare nella struttura di fiducia. La pandemia genera nuove modalità di trascorrere i soggiorni fuori casa e, grazie allo smartworking, 1 turista su 10 dichiara di aver coniugato lavoro e vacanza, con un probabile impatto in termini di allungamento del periodo di soggiorno. Internet influenza più del passaparola ed agisce su due fronti dello share of mind: consultato dagli indecisi, ma anche da chi ha le idee chiare su dove andare e vuole organizzare personalmente ogni particolare del viaggio. Nel 2022 le informazioni on line influenzano il 55 per cento dei turisti (13,5 per cento nel 2008), le offerte di portali e siti web il 41,8 per cento, le recensioni on line il 13,3 per cento e il tam tam dei i social network l’11,7 per cento dei visitatori. (Rem)