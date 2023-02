Trasporti: Trenitalia, obiettivo collegamento intercity con la Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo i collegamenti intercity avviati tra Vienna e Genova lo scorso dicembre “ora l’obiettivo è la Germania, in collaborazione con Deutsche Bahn”. Lo ha detto Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia a margine della presentazione dello stand Enit, in occasione di Bit, la Borsa internazionale del Turismo, che si è tenuta questa mattina a Fiera Milano City. Sottolineando che i collegamenti diretti tra Italia e Paesi europei permettono un incoming dei turisti Corradi ha portato l'esempio del servizio Alta Velocità Milano Parigi coperto direttamente dal Freccia Rossa. Un servizio che “ha avuto un grande successo – ha aggiunto Corradi - in media i treni sono pieni circa all’83 per cento. Un traguardo per uno spostamento che si faceva classicamente in treno”. (Rem)