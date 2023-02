Lombardia: Assonidi, rischio chiusura classi per mancanza personale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Picco dell'emergenza che Assonidi prefigura – in maniera neppure troppo provocatoria - dopo l'estate, sono Milano ed area metropolitana, ma anche Lodi, e Monza Brianza, dove sono presenti più di 1.000 strutture educative, circa il 50% di quelle complessivamente autorizzate nell'intero territorio regionale. Asili e scuole d'infanzia che mettono a disposizione delle famiglie 32 mila posti per bambini e bambine dai 3 ai 36 mesi. "Stimiamo – afferma Uniti - che entro il prossimo anno educativo potrebbero mancare all'appello dalle 100 alle 250 educatrici. Regione Lombardia, lo scorso anno, ha parzialmente ovviato al problema con un'apposita delibera, ma purtroppo non basta. Occorre una deroga a livello nazionale e la reintroduzione di percorsi formativi abilitanti di durata inferiore, come ad esempio il corso abilitante per puericultrici, realizzato dall'allora Provincia di Milano fino agli inizi degli anni 2000". (Com)