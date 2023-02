Pd: Cuperlo ironizza, recuperati trolley e telefonino, ora ritrovare sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stamane bellissimo congresso al Circolo della Bolognina. Con compagne e compagni semplicemente straordinari per passione e intelligenza". Lo scrive su Facebook il candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico, Gianni Cuperlo, che in serata torna a Roma per votare per le elezioni regionali del Lazio. "Ah, ho ritrovato sia il trolley lasciato sull’Intercity per Lecce che il telefono scordato a Modena. Ora basta che ritroviamo la sinistra e il grosso del lavoro è fatto", ironizza. (Rin)